Politie waarschuwt voor telefoonnummerspoofing: “Wij bellen nooit om bankgegevens te vragen”

Volgens Jana Berghman, woordvoerster van de lokale politie Zaventem, gaat het om een geval van zogenoemde telefoonnummerspoofing. Daarbij nemen oplichters het nummer van een betrouwbare instantie over – in dit geval dat van de politie – om zo het vertrouwen van slachtoffers te winnen. “De oplichters gebruiken vaak overtuigende technieken, zoals het vermelden van pv-nummers die echter niet bestaan. Daarna proberen ze bankgegevens of codes te ontfutselen, of vragen ze om zelf een overschrijving uit te voeren”, zegt Berghman.

De politie benadrukt dat zij nooit via telefoon zal vragen naar gevoelige informatie zoals pin-codes of bankgegevens, en roept burgers op om nooit vertrouwelijke gegevens door te geven via de telefoon. “Als je zo’n oproep krijgt, leg dan meteen de telefoon neer en neem contact op met de lokale politie,” aldus Berghman. Ze benadrukt ook het belang van waakzaamheid en roept op om deze waarschuwing te delen met familieleden, buren, vrienden en vooral oudere mensen, die vaak een makkelijker doelwit vormen.

Wie toch slachtoffer is geworden en vertrouwelijke gegevens heeft gedeeld, moet snel handelen. De politie raadt aan om onmiddellijk je bankkaart te laten blokkeren via Card Stop op het nummer 078 170 170, en vervolgens contact op te nemen met je bank. Daarnaast is het belangrijk om aangifte te doen bij de lokale politie. Wie naast bankgegevens ook wachtwoorden of andere persoonlijke info heeft doorgegeven, wordt aangeraden deze meteen te wijzigen om verdere schade te vermijden.

Meer informatie over telefoonnummerspoofing en hoe je jezelf kan beschermen, is terug te vinden op de website safeonweb.be. De politie benadrukt tot slot dat waakzaamheid cruciaal is: “Als iets verdacht aanvoelt, is het dat vaak ook”, besluit Berghman.