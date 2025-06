Voka tevreden met aandelen Vlaamse overheid in Brussels Airport Company: "Garandeert lokale belangen"

“We steunen de beslissing om het aandeelhouderschap van de nationale luchthaven in Vlaanderen te verankeren. Het is cruciaal voor de welvaart in Vlaams-Brabant dat de luchthaven kan blijven meegroeien met de economie. Het Vlaams aandeelhouderschap biedt garanties dat de lokale belangen bewaakt zullen worden”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Kvk Vlaams-Brabant.

“Brussels Airport is van levensbelang voor de Vlaamse en Belgische economie. Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid als grootste aandeelhouder mee het stuur in handen neemt en een stabiel kader zal bieden voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven”, aldus Frank Beckx, directeur van het Voka Kennis- en Lobbycentrum.