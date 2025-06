Leerlingen Zavo in Zaventem ontwerpen eigen muurschildering: “Van kale muur naar kleurrijke boodschap”

Woensdag is kunstenaarscollectie gestart met de grote muurschildering op een muur van de ZAVO-schoolcampus in de Groenstraat. “We willen leerlingen maximaal de ruimte en begeleiding geven om zich te ontpoppen tot de beste versie van zichzelf, in een inspirerende omgeving. Dat heeft nu ook een vaste, zichtbare plek gekregen met de muurschilderingen”, klinkt het bij directeur David Nijs. “De schildering vertrekt vanuit het idee van een vlinder, omdat die symbool staat voor de groei van elke leerling die hier zijn vleugels mag spreiden. Vanuit dat idee is Treepack aan de slag gegaan met een groep leerlingen in een workshop waarin leerlingen hun ideeën konden delen en het ontwerp echt vorm kreeg.”

Ook de leerlingen zelf zijn blij met de komst van de muurschildering, die volgende week vrijdag klaar moet zijn. Nisa Aksoy maakte bijvoorbeeld een kleurrijk bos als ontwerp. “Ik vind het leuk dat die mural er gaat komen op school, omdat de school er kleurrijker en gezelliger zal uitzien”, besluit Aksoy.