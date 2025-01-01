Molenbeekse garagist met pokerschulden krijgt 4 jaar cel voor drugslab in Sint-Pieters-Leeuw

Speurders van de federale gerechtelijke politie ontdekten in juni 2023 een volwaardig drugslab in een loods in de Gieterijstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De politie stootte er op ketels met duizenden liters chemicaliën, die gebruikt konden worden voor de aanmaak van onder meer speed en vloeibare xtc.

De eigenaar van de loods verhuurde het gebouw aan een vijftiger uit Sint-Jans-Molenbeek. Hij bekende zijn betrokkenheid bij de zaak. “Mijn cliënt erkent de feiten, maar hij is zeker niet de grootste vis in dit verhaal,” pleitte zijn advocaat, meester Isabelle Slaets. “Hij had een schuld van 80.000 euro opgelopen bij het pokeren en is door een criminele organisatie onder druk gezet om zijn loods ter beschikking te stellen.” Dat zou met fysiek geweld gebeurd zijn.

De verdediging van de man vroeg om een werkstraf of een straf met uitstel, maar daar ging de rechter niet in mee. De rechtbank veroordeelde de 54-jarige man tot 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel.