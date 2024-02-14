Minder startende ondernemingen in Vlaams Brabant: "Ondersteuning van starters moet overeind blijven"

De cijfers tonen dat na een paar sterke jaren de groeidynamiek afkoelt, al blijft het aantal starters in Vlaams-Brabant hoog. “Dat het startersniveau hoog blijft, toont de sterke ondernemingszin in onze regio”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Tegelijk zien we dat het vertrouwen kwetsbaarder wordt. Starters zijn voorzichtiger en nemen minder risico’s. Dat vraagt blijvende ondersteuning, aandacht voor een juiste beeldvorming en een ondernemersvriendelijk beleid.”

Stijgende kosten, administratieve complexiteit, een krappe arbeidsmarkt en geopolitieke onzekerheid maken het voor starters moeilijker om snel rendabel te groeien, volgens UNIZO. “Investeren in starters is investeren in lokale jobs, innovatie, levendige kernen en bedrijvigheid. Ook in tijden van besparing moet die ondersteuning overeind blijven, op alle politieke niveaus”, benadrukt Tielemans.

UNIZO zegt te blijven inzetten op informatie, begeleiding, inspiratie en netwerking voor starters, onder andere met de wedstrijd 'Starter van het Jaar'. “Ondernemerschap vraagt vandaag meer voorbereiding dan ooit”, besluit Tielemans. “Met onze begeleiding, wedstrijden en events zorgen we ervoor dat starters sterker staan om te groeien. Ondernemerschap vraagt durf, maar kan alleen slagen in een context die starters ondersteunt.”