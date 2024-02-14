Buitenlandse investeringen in Vlaams-Brabant kelderen op een jaar tijd: "Grootste probleem is ruimtegebrek"

"In Vlaams-Brabant hebben we nog 63 hectare, dat zijn een goede honderd voetbalvelden, over. Het grootste deel daarvan ligt wel in het arrondissement Halle-Vilvoorde", stelt Yves Lamberix, directeur Belangenbehartiging bij Voka-KvK Vlaams-Brabant, vast. "Maar wat zien buitenlandse investeerders: 'we hebben geen ruimte? Oké, dan gaan we een uurtje van hier naar Nederland of Noord-Frankrijk daar is wel nog ruimte.'"

Een ander probleem dat buitenlandse investeerders ondervinden is het vergunningenbeleid, volgens Lamberix. ""Meise, Westrode was eigenlijk de grootste site die we hadden", zegt Lamberix. "Daarover is decennialang gebakkeleid en eigenlijk oorspronkelijk ingekleurd als industriegebied, maar Vlaanderen heeft daar beslist om van de zestig à tachtig hectare groen gebied te maken. Dat is een flinke hap in een provincie waar er al geen ruimte is, dus daar moet dringend iets aan veranderen."

Het vergunningenbeleid en het ruimtegebrek zijn de belangrijkste oorzaken van de keldering van de buitenlandse investeringen. "Je ziet in de lokale meerjarenplannen dat er een bewustwording is", zegt Lamberix. "Want geen investeringen, dat betekent geen jobs, geen opbrengsten, geen welvaart en geen groei. Alles hangt aan elkaar."