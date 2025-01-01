Natuurpark in Sint-Pieters-Leeuw komt tot leven: “Groene long voor dichtbevolkte woonwijk”

Dat natuurpark moet de biodiversiteit en de leefbaarheid van de buurt versterken. Astra Zeneca realiseert het project samen met tal van partners. Later worden er nog wandelpaden, wadi's, een Finse piste en een fitnesszone aangelegd.

Het is voor het derde jaar op een rij dat de medewerkers van het farmaceutische bedrijf de handen uit de mouwen steken. Net zoals de vorige jaren plantten ze verschillende soorten zoals kardinaalsmuts, rode kornoelje, Gelderse roos, sleedoorn en boskers. Daarmee zit de laatste fase van de aanplanting van Natuurpark Ruysbroeckveld erop, goed voor in totaal 5 hectare natuurgebied te midden een dichtbevolkte woonwijk.

Het natuurpark ligt op een steenworp van de kantoren van farmabedrijf AstraZeneca dat op lokaal niveau actie wil ondernemen om klimaat- en gezondheidsdoelstellingen te verwezenlijken. “Gezondheidszorg begint bij preventie en een gezonde leefomgeving, dicht bij de mensen. Door een bijdrage te leveren aan de lokale biodiversiteit verbeteren we de levenskwaliteit in onze directe omgeving”, zegt Tijs Neutens, Corporate Affairs Director van AstraZeneca BeLux. “Na drie jaar planten zijn we heel trots dit project te kunnen afwerken.”

**“Groene long erbij” **

AstraZeneca realiseert het project in samenwerking met Forest Forward, Strategisch Project Zennevallei, Agentschap Natuur en Bos, de Bosgroep Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid. Trekker in het hele verhaal is ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

“Dankzij het nieuwe park krijgt onze gemeente er een groene long bij”, zegt Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. “Dat betekent meer ademruimte voor onze inwoners. Dit project toont hoe je door samen te werken echt iets in beweging kan zetten. Noem het gerust een voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen bedrijven, overheid, experten en natuurorganisaties.”

“Dit past voor ons in een ruimer geheel om de open ruimte in de Zuunbeek- en Zennevallei te versterken via het Strategisch Project Zennevallei”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens die vanuit de provincie de gemeente financieel ondersteunt bij de realisatie van dit natuurpark.