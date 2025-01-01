9 op de 10 Vlaamse gemeenten heeft sterrenregister: “Ook de laatste lokale besturen overtuigen”

9 op de 10 gemeenten in Vlaanderen hebben intussen een zogenaamd sterrenregister, waar ouders hun stilgeboren kindje kunnen laten registreren. 23 gemeenten hebben er vandaag nog geen, waaronder Kraainem, Machelen, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. “We moedigen hen aan dit te overwegen, zodat elke ouder in Vlaanderen een plek vindt om te herdenken”, zegt minister Hilde Crevits.

Vandaag start de 5de editie van de Koesterweek, een periode waarin Berrefonds aandacht vraagt voor gezinnen die een kindje verloren zijn tijdens de zwangerschap of geboorte. Voor ouders van een stilgeboren baby is erkenning vaak enorm belangrijk. Daarom richten alsmaar meer gemeenten een sterrenregister op. Dat is een register dat openstaat voor alle stilgeboren kindjes, ongeacht de zwangerschapsduur. Kindjes die vóór 140 dagen vanaf de bevruchting overlijden, kunnen officieel niet worden opgenomen in het register van de burgerlijke stand, waardoor hun bestaan formeel niet wordt erkend.

Uit cijfers van Binnenlands Bestuur blijkt dat in onze regio vier gemeenten nog geen sterrenregister hebben: Machelen, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het register in Vilvoorde is intussen in volle voorbereiding. “De snelle groei aan sterrenregister toont hoe sterk onze gemeenten zich inzetten om ouders van sterrenkindjes de erkenning en steun te geven die zij verdienen”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. “We blijven de resterende okale besturen aanmoedigen om ook deze belangrijke stap te zetten.”

2 op de 3 gemeenten heeft intussen ook een sterrenweide of koesterplek, waar stilgeboren kindjes begraven en herdacht kunnen worden. Dat is ook het geval in onze regio, zo zijn de sterrenweides in Vilvoorde en Steenokkerzeel in volle ontwikkeling, in Lennik heeft zelfs elke gemeentelijk begraafplaats een sterrenweide. “Een koesterplek of sterrenweide is vaak een stille maar heel betekenisvolle plaats van troost en erkenning voor ouders die een kindje moesten afgeven”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. "Dat zoveel gemeenten zo’n plek voorzien, is een krachtig signaal van medeleven.”

Gisteren trok Ring met David en Viviane naar de sterrenweide in Kapelle-op-den-Bos. Een plek die voor hen veel betekent, want ook zij hebben één of meerdere sterrenkindjes. Die reportage kan je hier herbekijken.

