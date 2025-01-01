Bergbeklimster Sofie Lenaerts leest voor in Kampenhout tijdens ‘Feest van het Boek’

Bergbeklimster Sofie Lenaerts leest voor in Kampenhout tijdens ‘Feest van het Boek’

Met boekenmaand november in aantocht staan de winkels van Standaard Boekhandel dit weekend in het teken van auteurs- en artiesten-events. Zo zijn er meet & greets, voorstellingen en lezingen. In de Standaard Boekhandel van Kampenhout is bergavonturier Sofie Lenaerts te gast voor een lezing. Zij is de auteur van het boek 'Tussen hemel en aarde' en woont in Kampenhout.

Tijdens haar lezing neemt Sofie de deelnemers mee op een reis langs verschillende continenten en bergtoppen. Ze vertelt over de levenslessen die haar verrijkten tijdens haar expedities, inclusief mislukkingen, fouten en onverwachte ontmoetingen met de lokale bergbevolking. Lenaerts brengt elke expeditie tot leven met mooie foto’s.

Sofie Lenaerts is de eerste vrouw uit de Benelux die de legendarische ‘Seven Summits’, de hoogste bergtop van elk continent, heeft bedwongen. Voor haar humanitaire projecten ontving ze de Albert Mountain Award 2022. Die werd uitgereikt door Prinses Esmeralda van België in naam van Koning Albert I Memorial Foundation voor uitzonderlijke toewijding aan de alpine-wereld.

