Kampenhout zamelt luiers in

Kampenhout zamelt luiers in voor kwetsbare gezinnen

Sinds deze week zamelt de gemeente Kampenhout luiers in. Inwoners kunnen overschotten en niet gebruikte zakken pampers doneren in vier inzamelboxen. De gemeente wil zo kwetsbare gezinnen ondersteunen. Bij de sociale dienst en het Mamadepot van Kampenhout kunnen inwoners de luiers aankopen voor 1 symbolische euro.

Luiers zijn duur en daarom wil Kampenhout gezinnen met een beperkt inkomen ondersteunen bij de aankoop ervan. Daarom is er de oproep aan inwoners om overschotten te doneren in inzamelpunten, onder andere aan de sporthal en de bibliotheek. Dat mogen losse pampers zijn of hele verpakkingen. Kampenhout schenkt de luiers vervolgens niet weg, maar biedt ze bij de sociale diensten aan voor 1 symbolische waarde. Dat moet beklemtonen hoe waardevol het is om luiers te hebben voor je kind. Bovendien hoopt de gemeente zo dat ze kwetsbare gezinnen kan toeleiden naar andere sociale diensten en projecten.

