Kampenhout wil nieuw zwembad nog altijd met buurgemeenten realiseren: “Kosten spreiden”

Veel blijft er van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas niet over. De gebouwen werden vorig jaar gesloopt omdat ze in een te slechte staat waren. Sinds 2021 staat het project ‘Veilinghof ’t Sas’ in de steigers. De eerste plannen zijn al acht jaar oud. "Wij hebben het dossier overgenomen van een ontwikkelaar die een totaal ander project wou realiseren. In samenspraak met de gemeente Kampenhout gaan we voor woonboulevard die gecombineerd wordt met een zwembad", zegt Koenraad Van Nieuwenburg van Retail Estates.

Intergemeentelijk project: een moeilijk verhaal

Om de kosten te spreiden wil Kampenhout er nog altijd een intergemeentelijk project van maken. Daarom spreekt het opnieuw de buurgemeenten aan. Oorspronkelijk was het zwembad een samenwerking tussen Kampenhout, Herent, Boortmeerbeek en Haacht, maar die laatste gemeente hield de vergunning tegen uit vrees voor extra verkeersdruk. Dat beroep is nu verworpen. Terecht, volgens Retail Estates. “Er zijn al heel wat investeringen gerealiseerd. De turborotondes aan Veilinghof ’t Sas bijvoorbeeld hebben een positieve impact. Alles is bestudeerd en de bezwaren zijn intussen al drie keer weerlegd”, aldus Van Nieuwenburg.

Kampenhout zal het ook moeilijk hebben om Herent en Boortmeerbeek te overtuigen. Die gemeenten haakten eerder al af. Boortmeerbeek investeert zelfs samen met Zemst in het zwembad dat rond 2030 de deuren moet openen in het domein in Hofstade. Bedoeling is dat volgend jaar de werken aan Kampenhout-Sas starten.