Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"
Haacht trekt naar het Hof van Cassatie om de bouw van een woon- en winkelsite met zwembad aan Kampenhout-Sas tegen te houden. De gemeente gaat ervan uit dat in het dossier procedurefouten gemaakt zijn. Zo vindt de Haacht dat de impact op het verkeer onvoldoende is onderzocht. "De bezwaren zijn ongegrond", stellen de gemeente Kampenhout en projectontwikkelaar Real Estates duidelijk.
Veel blijft er van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas niet over. De gebouwen werden vorig jaar gesloopt omdat ze in een te slechte staat waren. Normaal is het de bedoeling dat volgend jaar de bouw van de woon- en winkelboulevard met zwembad zou starten. Maar de kans is groot dat het dossier opnieuw vertraging oploopt nu Haacht naar het Hof van Cassatie trekt. De buurgemeente tekende in het verleden al tot drie keer beroep aan, zonder succes. Nu wil Haacht bewijzen dat er in het dossier procedurefouten gemaakt zijn.
“Wij zijn ervan overtuigd dat er veel te weinig aandacht besteed is aan de impact op het verkeer. We denken dat dat in de omliggende straten zal rijden”, zegt Kristel Godyns, schepen van Mobiliteit in Haacht. “Een zwembad zien wij daar wel degelijk zitten. Maar op de plannen van de projectontwikkelaar kan je zien dat slechts 5 procent van de projectzone zal bestaan uit het zwembad. En de overige 95 procent zal dan gaan naar de woonboulevard.”
"We laten ons niet afschrikken door een carrousel van procedures die niemand verder helpt en blijven geloven in de meerwaarde van het project."
De gemeente Kampenhout en projectontwikkelaar Real Estates reageren ontgoocheld op de procedure die Haacht aanspant en weerleggen dat de impact op de mobiliteit onvoldoende is onderzocht. “Alle bezwaren van de gemeente Haacht zijn grondig onderzocht en stuk voor stuk weerlegd”, klinkt het. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen concludeert zelfs dat het project juist een rem zet op het aantal verkeersbewegingen, wat het leefmilieu van de burgers dan eerder ten goede komt. Het effect op de natuur in de onmiddellijke omgeving wordt zelfs als positief beoordeeld. De bestaande, volledig gebetonneerde site wordt met duizenden vierkante meter onthard en vergroend.”
Beide partijen vrezen dat Haacht, bovenop de aanzienlijke procedurekosten, ook nog geconfronteerd zouden worden met mogelijke schadevergoedingen. “Helaas dreigt dit de enige weg te worden om tot een oplossing te komen. We laten ons niet afschrikken door een carrousel van procedures die niemand verder helpt: niet de burgers en al zeker niet de vele kinderen die nood hebben aan een zwembad. Daarom blijven we geloven in de meerwaarde van dit project voor onze gemeenschap en blijven we werken aan een toekomst waarin vernieuwing en leefbaarheid hand in hand gaan.”
Pestberoepen
De gemeente Kampenhout en Real Estates vrezen dat de ontwikkeling van de veilingsite opnieuw vertraging oploopt nu Haacht naar cassatie trekt. “Herhaalde, onvoldoende onderbouwde beroepen zoals die van de gemeente Haacht veroorzaken aanzienlijke schade door het onderbreken van werken. Vlaams minister-president Diependaele bestempelde dergelijke procedures onlangs nog als pestberoepen.”