Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"

Veel blijft er van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas niet over. De gebouwen werden vorig jaar gesloopt omdat ze in een te slechte staat waren. Normaal is het de bedoeling dat volgend jaar de bouw van de woon- en winkelboulevard met zwembad zou starten. Maar de kans is groot dat het dossier opnieuw vertraging oploopt nu Haacht naar het Hof van Cassatie trekt. De buurgemeente tekende in het verleden al tot drie keer beroep aan, zonder succes. Nu wil Haacht bewijzen dat er in het dossier procedurefouten gemaakt zijn.

“Wij zijn ervan overtuigd dat er veel te weinig aandacht besteed is aan de impact op het verkeer. We denken dat dat in de omliggende straten zal rijden”, zegt Kristel Godyns, schepen van Mobiliteit in Haacht. “Een zwembad zien wij daar wel degelijk zitten. Maar op de plannen van de projectontwikkelaar kan je zien dat slechts 5 procent van de projectzone zal bestaan uit het zwembad. En de overige 95 procent zal dan gaan naar de woonboulevard.”