1.400 aanwezigen op Kaapwijnfestival: "mooi weer, goede sfeer, lekker eten en goede wijnen"

De 8ste editie van het Kaapwijnfestival trekt bijna 1.320 wijnliefhebbers. Tel daar nog eens de 60 mensen bij die het festival in goede banen leiden en de gasten verblijden met proevertjes en er worden met meer dan 1.400 aanwezigen records verbroken. "Het weer kunnen we niet voorspellen, maar eigenlijk hebben we altijd mooi weer, goede sfeer, lekker eten en goede wijnen, aldus Klaus De Winter van Kaap Import De Leeuw.

30 wijnmakers van over de hele wereld komen samen in Kampenhout om hun wijnen voor te stellen. Eén van hen is wijnmaker en advocaat Zane Meyer, die speciaal vanuit Zuid-Afrika naar Kampenhout afzakte. "België is een belangrijke exportbestemming voor ons. 't Is vrij duur om hier te geraken, maar iedereen samen zien en zien genieten van ons product is een privilege," vindt Meyer.

Zowel Klaus Dewinter als Zane Meyer zijn oude bekenden van Ring. Klaus was bij de jongste wijnreis de gids in Zuid-Afrika, met Zane's wijndomein en restaurant als één van de hoogtepunten. Het Kaapwijnfestival is dan ook een blij weerzien tussen de Zuid-Afrikareizigers, de gids en, natuurlijk, de wijnen. Alle Ring-gasten krijgen in primeur het reisverslag van de jongste reis naar Zuid-Afrika te zien. En Klaus heeft nog andere plannen. "In de streek van de Ribera del Duero zijn er prachtige wijnhuizen en geweldige wijnen, dus dat zit zeker nog in de pijplijn."