Kaapwijnfestival 2025

1.400 aanwezigen op Kaapwijnfestival: "mooi weer, goede sfeer, lekker eten en goede wijnen"

In Kampenhout was het Hof van Volmersele afgelopen weekend dé hotspot voor wie houdt van Kaapse wijnen. De Zuid-Afrikareizigers van Ring ontbraken dus niet op het festival. Kaapwijn Import De Leeuw pionierde ooit de import van Zuid-Afrikaanse wijnen naar België, maar op deze achtste editie van het festival kon je proeven van wijnen van over de ganse wereld.

De 8ste editie van het Kaapwijnfestival trekt bijna 1.320 wijnliefhebbers. Tel daar nog eens de 60 mensen bij die het festival in goede banen leiden en de gasten verblijden met proevertjes en er worden met meer dan 1.400 aanwezigen records verbroken. "Het weer kunnen we niet voorspellen, maar eigenlijk hebben we altijd mooi weer, goede sfeer, lekker eten en goede wijnen, aldus Klaus De Winter van Kaap Import De Leeuw.

30 wijnmakers van over de hele wereld komen samen in Kampenhout om hun wijnen voor te stellen. Eén van hen is wijnmaker en advocaat Zane Meyer, die speciaal vanuit Zuid-Afrika naar Kampenhout afzakte. "België is een belangrijke exportbestemming voor ons. 't Is vrij duur om hier te geraken, maar iedereen samen zien en zien genieten van ons product is een privilege," vindt Meyer.

Zowel Klaus Dewinter als Zane Meyer zijn oude bekenden van Ring. Klaus was bij de jongste wijnreis de gids in Zuid-Afrika, met Zane's wijndomein en restaurant als één van de hoogtepunten. Het Kaapwijnfestival is dan ook een blij weerzien tussen de Zuid-Afrikareizigers, de gids en, natuurlijk, de wijnen. Alle Ring-gasten krijgen in primeur het reisverslag van de jongste reis naar Zuid-Afrika te zien. En Klaus heeft nog andere plannen. "In de streek van de Ribera del Duero zijn er prachtige wijnhuizen en geweldige wijnen, dus dat zit zeker nog in de pijplijn."

De Ring-reizigers kijken naar het verslag van hun Zuid-Afrikareis

Meest bekeken

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Joeri Van den Driessche
Onderwijs

Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

maa 1 sep
Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele
Samenleving
Groen

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

zon 31 aug
Het nieuwe schoolgebouw van Ak'cent in Akrenbos in Bever
Onderwijs
Sport
Samenleving

160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

Stephex Masters 2025
Sport

Stephex Masters breekt zowel sportief als qua bezoekersaantallen records

maa 1 sep

Meer nieuws uit de regio

Burgemeester Learts aan de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas
Samenleving
Sport

Raad voor Vergunningsbetwistingen levert vergunning voor zwembad aan Kampenhout-Sas

Apotheker Stefaan Peetermans is de nieuwe priester van Kampenhout
Samenleving

Apotheker Stefaan Peetermans is de nieuwe priester van Kampenhout: “Geloof in God is het beste medicijn”

100 dagen na elkaar Gaza-protest in Kampenhout
Samenleving

100 dagen na elkaar Gaza-protest in Kampenhout: “We zijn met steeds meer”

Ook politiezone KASTZE bindt strijd aan met e-steps
Mobiliteit

Ook politiezone KASTZE bindt strijd aan met e-steps: “Een e-step is geen speelgoed”

vrij 29 aug
Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer
Justitie

Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer: “Wij vragen nooit om geld, bankgegevens of pincodes”

din 12 aug