Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
© Cultuurcentrum Westrand

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

In cultuurcentrum Westrand in Dilbeek is gisterenavond een diefstal gepleegd waarbij materiaal voor de voorstelling van Chris Van de Durpel is gestolen. Onder meer de pruik van het typetje Kamiel Spiessens verdween. Daardoor kon de voorstelling 'Kamiel Spartelt' niet doorgaan.

Gisterenavond rond 18u30, kort voor de start van de voorstelling ‘Kamiel Spartelt’, werd vastgesteld dat er materiaal was gestolen dat op het podium van Westrand klaarstond. Onder de gestolen voorwerpen bevond zich de herkenbare pruik van het personage Kamiel Spiessens. De politie werd meteen verwittigd en het onderzoek naar de daders loopt.

Door het ontbreken van het gestolen materiaal was het niet mogelijk om de voorstelling te laten doorgaan. Aan wie iets verdacht gezien heeft, vraagt de gemeente Dilbeek om de politie te contacteren. Wie de gestolen pruik van Kamiel Spiessens vindt, mag die binnenbrengen in Westrand of op het politiekantoor.

“We vinden het bijzonder jammer dat dit incident heeft geleid tot de annulatie van een voorstelling waar zoveel mensen naar uitkeken. Onze eerste bezorgdheid gaat uit naar de bezoekers en de artiesten. We werken samen met de politie en onze interne diensten om de daders te vatten”, zegt Véronique De Buyst, schepen van Cultuur. “Westrand blijft een ontmoetingsplek voor tal van mensen. Eerder werden al bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. In overleg met de betrokken diensten zal bekeken worden op welke manier incidenten zoals dit in de toekomst nog beter kunnen worden vermeden. We blijven investeren in een veilig en gastvrij cultuurcentrum voor iedereen”, vult de schepen aan.

