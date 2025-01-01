Seriemoordenaar Renaud Hardy wordt overgeplaatst na gewelddadig incident in gevangenis van Merksplas

Renaud Hardy verkrachtte, folterde en vermoordde in 2015 Linda Doms in Zemst. Over de schuld bestond geen twijfel, want de Mechelaar filmde de gruwelijke feiten. Ook in 2015 viel hij actrice Veerle Eyckermans in haar woning in Zemst aan met een afgebroken steel en pikhouweel. Eyckermans overleefde de brutale aanval, maar houdt er wel blijvende letsels aan over.

Renaud Hardy werd in 2018 tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de feiten en zit sindsdien in de gevangenis van Merksplas. Daar viel hij afgelopen zomer een medegevangene aan. Hardy stak de man met een balpen in het hoofd en zit sindsdien in een individuele cel. Volgens de gevangenisdirectie zorgde Hardy eerder al voor problemen.

Om het contact met z’n slachtoffer in de toekomst te vermijden, wordt Hardy overgeplaatst naar een andere gevangenis. Waar is nog niet duidelijk, maar de mogelijkheden zijn klein omdat de seriemoordenaar in Merksplas op een afdeling verblijft voor zorgbehoevende, oudere gedetineerden. Daarvan is er naast Merksplas maar één in Vlaanderen.

De 63-jarige Hardy lijdt aan Parkinson en krijgt voor die ziekte ook medicatie, wat volgens de verdediging tijdens de assisenzaak de grootse oorzaak was van zijn agressief gedrag en de uiteindelijke moorden.