Weerdse Bierfeesten lost eerste namen en trapt 41ste editie af met Milk Inc.

De Weerdse Bierfeesten beginnen dit jaar met een topnaam op de affiche. Milk Inc. maakt er zijn opwachting en geeft er zelfs z'n allereerste optreden van de festivaltour. Na elf jaar stilte is de groep van Regi Penxten en Linda Mertens helemaal terug. De fans zaten er duidelijk op te wachten, want de comeback is nu al een gigantisch succes. In 2026 viert de groep zijn 30-jarig bestaan met een ‘Milk Inc. Forever’-tour. De concerten in de AFAS Dome in het najaar van 2026 ontketenen een ware stormloop en ze gaan nu door tot ze niet meer kunnen met een heuse festivaltour.

Op vrijdag 1 mei is Les Truttes de headliner. Ook zij vieren hun 30ste verjaardag in Weerde. Op zaterdag 2 mei staan XINK en Faisal op de mainstage. Jan Vervloet zal die dag het beste van zichzelf geven op de outdoor DJ-stage. Binnenkort wordt de headliner voor zaterdag bekend gemaakt.

De ticketverkoop voor de Weerdse Bierfeesten begint nu maandag 15 december om 18u via www.weerdsebierfeesten.be. Een combiticket voor drie dagen kost 50 euro, snelle beslissers kunnen ook goedkopere zaterdagtickets scoren.