Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang: “Geen besparingsmaatregel”

BKO Spinibo organiseert de voor- en naschoolse opvang, maar ook de opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen. “Het uitbesteden is in geen geval een besparingsmaatregel”, benadrukt Kristof Gaublomme, schepen van Kinderopvang. “Integendeel, we willen net meer investeren in onze kinderopvang. Maar net zoals in onze buurgemeenten zullen we ons focussen op een regierol en op het bewaken van de kwaliteit van onze opvanginitiatieven, eerder dan zelf opvang te organiseren”, aldus Gaublomme.

Voor het gemeentebestuur is het al een aantal jaren moeilijk om het personeelskader van de buitenschoolse kinderopvang in te vullen of snel in te spelen op afwezigheden. Asse hoopt dat de schaalgrootte en de expertise van een organisatie die gespecialiseerd is in kinderopvang daar een antwoord op kan bieden.

Begeleiders op de hoogte

“Dinsdag brachten we de begeleiders van Spinibo op de hoogte. We begrijpen dat dat het nieuws heel wat emoties en onzekerheid opwekt bij het personeel. Toch willen we duidelijk stellen dat we prioriteit geven aan een warme overdracht van het personeel met maximaal behoud van hun huidige arbeids- en loonvoorwaarden”, zegt Kristof Gaublomme.

Gemeente wil regie in handen houden

In het bestek dat Asse in december zal publiceren, zullen naast de overname van alle personeelsleden ook voorwaarden staan op vlak van pedagogische kwaliteit. De partner zal moeten samenwerken met het gemeentebestuur voor het uitrollen van een afwisselend activiteitenaanbod. Enkel als een geschikte kandidaat wordt gevonden, zal het uitbesteden plaatsvinden en dat ten vroegste in 2027.

“We houden als lokaal bestuur sowieso zelf de spelregels in handen op vlak van locaties, openingsuren, betaalbare tarieven … Daarnaast willen we de komende jaren investeren in een hogere kindratio, dus meer begeleiders voor eenzelfde aantal kinderen”, aldus Kristof Gaublomme.

Ook Zaventem op zoek naar externe partner

Ook de gemeente Zaventem gaat op zoek naar een externe partner voor de voor- en naschoolse opvang en dat in alle Zaventemse basisscholen vanaf september 2026. Het bestuur neemt de beslissing op vraag van de betrokken scholen. Ook de speelpleinwerking voor kleuters zal in handen komen van de externe partner.

“Via de samenwerking met een externe partner willen we de professionaliteit en de kwaliteit van onze buitenschoolse activiteiten vergroten met extra aandacht voor taalinitiatieven en huiswerkbegeleiding. Ook de toeleiding tot ons breed vrijetijdsaanbod staat centraal”, zeggen schepenen voor Onderwijs Hamid Akaychouh en schepen van Jeugd Lukas Schillebeeckx.