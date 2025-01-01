Schrapping RUP om overstromingen te voorkomen stuit op onbegrip in Kraainem: “Echte test moet nog komen”

Het RUP was bedoeld om in Kraainem-Noord – een gevoelig gebied voor wateroverlast – duidelijke bouwregels en beschermingsmaatregelen vast te leggen. Maar volgens burgemeester Waucquez is dat intussen achterhaald. “De realiteit is dat het RUP gewoon overbodig is geworden,” zegt hij. “We hebben verbeterde riolering langs de Woluwelaan, er is veel meer buffercapaciteit dankzij de vijvers Jourdain en we hebben overal anti-retourkleppen en waterkerende panelen geplaatst. Door al die ingrepen is het risico op overstromingen sterk verminderd.”

Volgens Waucquez is de situatie vandaag niet meer te vergelijken met pakweg tien jaar geleden. “Het voormalige restaurant ’t Oud Pachthof in de Thumasstraat had een tien à 15 jaar geleden elk jaar water in de kelder, soms een halve meter hoog. Dat kennen we niet meer.”

“Onduidelijk beleid”

Toch stuit die redenering op onbegrip bij de oppositie. “In 2020 heeft het college beslist om een langetermijnvisie uit te werken voor Kraainem-Noord, waar het risico op overstromingen het grootst is”, legt oppositieraadslid Carine Pin (PRO Kraainem) uit. “Pas twee jaar later kreeg intercommunale Haviland de opdracht om dat RUP uit te werken, en nu – drie jaar later – wordt het gewoon stopgezet, met de uitleg dat het niet meer nodig is. Door het RUP af te schaffen, wordt alles opnieuw geval per geval beslist. Dat schept ongelijkheid tussen inwoners en maakt het beleid onduidelijk. Een strategisch plan was nodig om ook met hogere overheden te kunnen samenwerken en middelen aan te vragen. Nu missen we die kans.”

Ook voormalig gemeenteraadslid en buurtbewoner Luc Timmermans reageert scherp. “Dit RUP was voor veel buurtbewoners een kleine, breekbare zekerheid dat er tenminste gewerkt werd aan een definitieve oplossing.” Timmermans haalt herinneringen aan ernstige overstromingen aan — huizen met tot anderhalve meter water — en spreekt van trauma’s bij gezinnen. “Denk daarbij aan kinderen die hun speelgoed in paniek naar boven slepen bij élke donderslag.”

“Echte test moet nog komen”

“De werken aan de Woluwe hebben geholpen, dat geef ik toe, maar de echte zondvloed, zoals we die jaren geleden twee keer in drie weken tijd kenden, is nog niet gevallen sinds die werken. De echte test moet dus nog komen.”

Timmermans hekelt het gebrek aan communicatie: “De gemeente moest dit niet in de marge van een gemeenteraad parkeren. Organiseer een informatievergadering en geef de buurt een gedetailleerde uitleg.”

Burgemeester Waucquez erkent dat het stopzetten van het RUP niet aan de inwoners werd meegedeeld. “Dat is misschien waar, maar dat soort beslissingen kun je niet elke dag – het is nog maar net op de gemeenteraad geweest – breed communiceren. Het RUP was ook nog niet concreet uitgewerkt.”