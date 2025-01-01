3e editie van Zemst Dans Trofee promoot stijldansen: “Latin heeft alles om populair te worden bij een groot publiek”

De Chachacha, de Rumba, de Jive, de Paso Doble én de Samba. Het zijn allemaal disciplines in Latin-dance. De beste dansers uit België zetten hun beste beentje voor op de 3de editie van de Zemst Dans Trofee. De organisatie wil de Latijns-Amerikaanse dans én stijldansen in het algemeen laten heropleven. Zeker ook bij jonge mensen. "Eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 deed België mee op de internationale toneel. Dan behaalden we mooie resultaten, maar door de splitsing van federaties deden we het daarna minder goed. Jonge mensen doen ook liever hiphop. Daardoor hebben ze geen idee van wat stijldansen inhoudt en wat ze missen. Stijldansen is meer dan een sport voor senioren”, zegt organisator Jean-Pierre Debruyne.

Bij dansschool Ballroom Fun & Dance Zemst merken ze alvast dat jongeren steeds meer de weg naar de dansschool vinden. "Het is ons 7de seizoen en we merken dat we elk seizoen meer jongeren aantrekken, ook tieners en twintigers”, zegt Debruyne.

Latin-dance is een stijl die alles heeft om populair te worden bij een groot publiek. “Ik vind het heel vrouwelijk, je zwiert met je heupen en je gebruikt je lichaam. Het is iets anders dan klassiek ballet, dat heb ik ook gedaan. Het is een heel andere vorm van dansen, het is veel vrijer”, zegt danscoach Emilie Van Steenkiste.