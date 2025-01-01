Isaac Kimeli wint het Sportjuweel

Isaac Kimeli wint het Vlaams Sportjuweel 2025

Atleet Isaac Kimeli uit Beersel wint het Vlaams Sportjuweel voor de Beste Topsportprestatie 2025. Hij wint de prijs na een geweldig jaar waarin hij op het WK atletiek in Tokio een historische zilveren medaille pakte op de 5.000 meter, en daarbij onder de magische grens van 13 minuten dook. Eerder dit jaar verbrak hij ook het Belgisch record op de 10 km in Valencia.

Kimeli haalde het van de andere genomineerden Hanne Desmet (shorttrack) en Roos Vanotterdijk (zwemmen). Hij volgt op de erelijst Bashir Abdi op. "Ik vond het heel spannend, en had het niet verwacht," zegt Kimeli. "Ik wil mijn familie bedanken, mijn coaches, Sport Vlaanderen, en iedereen die op mij gestemd heeft. Het is een eer om tussen al die grote namen op de erelijst te staan."

“Het WK-zilver van Isaac Kimeli in Tokio is voor mij sport op haar allermooist,” zegt Vlaams minister van Sport Annick De Ridder. (N-VA). "Op de Olympische Spelen van Parijs toonde hij al zijn klasse met een achtste plaats. Dat hij daarna is blijven werken om nóg beter te doen op het WK, met een prachtige zilveren medaille als gevolg, toont de kracht van zijn passie, ambitie en onuitputtelijke doorzettingsvermogen, die hij doorheen zijn hele carrière heeft getoond. Ik ben bijzonder gelukkig dat Isaac zijn mooie loopbaan op deze manier kan bekronen, en met het Vlaams Sportjuweel zetten wij daar graag nog een extra kroon bovenop.”

Het Vlaams Sportjuweel is een prijs van de Vlaamse overheid die een sporter maar één keer in zijn of haar leven kan winnen.

