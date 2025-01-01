Vlaams-Brabantse 'groeibedrijven' gaan 2026 somber tegemoet

In ons nieuws luisteren we naar de grieven van Meroso Foods in Kapelle-op-den-Bos.

De bekommernissen van de bevraagde Platonisten lopen grotendeels gelijk met die van hun Vlaams collega’s. Vooral de hoge loon- en energiekosten, de beleids- en vergunningenonzekerheid, de krapte op de arbeidsmarkt en de geopolitieke spanningen spelen hen parten. "Dit weegt op geplande investeringen en/of personeelsuitbreidingen, wat nefast is voor de economische groei en welvaart van Vlaams-Brabant, en bij uitbreiding heel België," zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant.

De inschatting van het economische klimaat blijft somber: 44 procent van de ondervraagden schat die momenteel negatief tot zeer negatief in. 36 procent ziet de economische situatie neutraal tegemoet, terwijl 20 procent er een positieve kijk op heeft. De volgende twaalf maanden beloven weinig beterschap, menen de Platonisten. Een op de drie verwacht dat het economisch klimaat nog verslechtert. 22 procent verwacht het tegendeel, terwijl bijna 40 procent geen verandering verwacht. 5 procent durft zich niet aan een voorspelling te wagen.

Prioriteiten en bedreigingen

Zeven op de tien Platonisten vindt digitalisering op korte termijn de belangrijkste prioriteit. Groei in eigen land (67%) en innovatie (36%) vervolledigen de top drie. Hoewel Vlaams-Brabant de economische motor van dit kleine land is, focust slechts een op de vijf op internationale expansie. 61 procent van de ondernemers ziet de hoge loonkosten als grootste bedreiging voor de groei van hun onderneming. Volgens Eurostat lag de gemiddelde uurloonkost in België vorig jaar 8,5 procent hoger dan het gemiddelde van onze buurlanden. De starre regelgeving (45%) is de tweede grootste zorg van de Platonisten. Op drie staat de krapte op de arbeidsmarkt (28%). Ruim de helft zegt dat technische profielen moeilijk te vinden zijn, bijna een op de drie zoekt naarstig naar commerciële profielen.

Regeringen moet inzetten op lastenverlaging

De hoge belastingdruk op arbeid in ons land ondermijnt de concurrentiepositie van onze ondernemingen en de aantrekkelijkheid van werken. Zeven op de tien groeibedrijven vinden dat onze regeringen prioritair moeten inzetten op een fiscale lastenverlaging. Werkpunt twee zijn de rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging. Vlaamse bedrijven willen ondernemen, investeren en innoveren, maar worden vandaag te vaak afgeremd door onduidelijke regelgeving, trage procedures en een overdaad aan administratieve verplichtingen. 61 procent vindt dat hier flink wat werk aan de winkel is.