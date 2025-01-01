Drukke tijden voor traiteurs: “Veel kreeft en wild op het menu”

De eindejaarsperiode is voor vele mensen een tijd van vakantie en qualitytime met familie of vrienden, voor anderen één van de drukste periodes van het jaar. Bijvoorbeeld bij traiteur Delivento uit Wolvertem bij Meise. “Voor ons is het een hele drukke periode, maar ik heb het graag druk”, zegt zaakvoerder Kiono De Maeseneer. “Naast de maaltijden die klanten komen afhalen voor oudejaar, verzorgen we ook het eten voor een duizendtal vips tijdens Diegem Cross.”

Bij Delivento kan je meerdere gerechten of feestmenu's bestellen, maar elk jaar is er toch een gerecht dat er boven uit steekt. “De kreeften zijn in trek omdat ze dit jaar goedkoper zijn, daarnaast zien we vooral dat mensen wild bestellen. Toepasselijk voor deze dagen is vol au vent van fazant. Voor wie het wat meer mag zijn, hebben we ook nog hertenkalf”, zegt Kiono.

Het is pieken en blijven pieken, want de eindejaarsperiode duurt bij een traiteur best lang. “We hebben het hele kerstgebeuren al achter de rug, maar ook na Nieuwjaar blijft het nog even druk. Want in januari zijn er heel wat bedrijven die met een evenement klinken op het nieuwe jaar. Of ik ook kan genieten van Nieuwjaar? Ik geniet vooral als het zeer druk is, dat is ook genieten”, besluit Kiono.