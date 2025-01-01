Opgelet voor gladde wegen: “Lokaal kans op aanvriezende mist”

Opgelet als je vandaag de baan op moet, want het kan plaatselijk gevaarlijk glad zijn. In zowat heel het land heeft het KMI dan ook code geel afgekondigd. “Door de nachtelijke afkoeling met negatieve temperaturen en een aanvoer van vochtige lucht in de onderste luchtlagen vanuit Nederland, is er lokaal kans op aanvriezende mist”, klinkt het bij het KMI.

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten voorbereid te zijn op de winterprik. “Onze strooidiensten rijden uit waar dat nodig is”, klinkt het.