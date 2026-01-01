Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal

Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel wil meer middelen: “Aantal Brusselse drugsdossiers verdubbeld op vijf jaar tijd”

Na de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel trekt nu ook de Franstalige aan de alarmbel voor meer middelen om het stijgend aantal drugsdossiers de baas te kunnen. De rechtbank schuift met personeel om alles te kunnen bolwerken, maar dat heeft een impact op andere dossiers, ook in onze regio.

Dinsdag gaf de Franstalige rechtbank van eerste aanleg een stand van zaken over de drugsdossiers in de hoofdstad. Het aantal dossiers tussen 2020 en 2025 blijkt verdubbeld. Daarbij ziet de rechtbank steeds zwaardere drugsgerelateerde feiten zoals schietpartijen en meer en meer zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn.

"Het is geen kortstondig fenomeen. Het voorbije jaar hadden we een verdubbeling van het aantal inonderzoekstellingen tegenover 2024. Er is dus ook een versnelling van het vervolgbeleid. Dat betekent dat we daadkrachtiger hebben opgetreden", aldus Paul Dhaeyer, de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.

Maar daardoor dreigen andere dossiers vertraging op te lopen, ook in onze regio. Exacte cijfers heeft het parket Halle-Vilvoorde niet, maar het ziet regelmatig dossiers door een taalwijziging verhuizen naar de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. Daar werken vandaag vier rechters uitsluitend rond zaken van groot banditisme. Dat moeten er meer worden: "Dat is de bedoeling, maar veel meer zal niet kunnen. Al was het maar omdat we een groot tekort hebben aan griffiers en die zijn ook nodig", aldus Dhaeyer.

