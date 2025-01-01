Radio Rand zoekt opnieuw talent uit eigen streek: "Trofee en optreden voor de winnaar"

In het kader van de Week van de Belgische Muziek geeft Radio Rand voor de tweede keer een platform aan artiesten uit het Pajottenland. Die week loopt van 2 tot 8 februari. Net als vorig jaar de radiozender samen met Vi.BE en CC Asse ook in 2026 op zoek naar lokale artiesten. Vorig jaar stonden Gedoe, Prikkeldraad, Airplane, Bucklefish en Antje in de finale en was het die laatste die met de eerste trofee aan de haal ging.

“De vijf genomineerden krijgen alvast één dag airplay op Radio Rand. We stellen dan vijf bands of artiesten uit de regio Pajottenland voor met een live interview en de airplay voor één of twee tracks. De winnaar van de wedstrijd wint de Radio Rand Trofee én mag optreden op het jaarlijkse FielFestival van de gemeente Asse en krijgt daar zelfs een vergoeding voor”, zegt Bernard Bosch van Radio Rand. “Zowel het grote publiek als een vakjury kunnen hun stem op hen uitbrengen en mee beslissen wie de winnaar wordt.”