Peter Van Rompuy (cd&v): "Dam vormen tegen extremen, zowel op rechts als op links"

Van Rompuy heeft heel wat huisbezoeken achter de rug en merkt drie nodige actiepunten op. "Op Vlaams niveau willen mensen dat er in landelijk Vlaanderen investeringen komen, niet enkel in grote steden. Voor jonge gezinnen staat kinderopvang met stip op 1 en ouderen maken zich zorgen over investeringen in de woonzorgcentra."

Maar voor wie de mensen uiteindelijk stemmen, is ook voor Van Rompuy en spannende vraag. "Er is natuurlijk ook een sterke extreme stroming, waardoor we als centrumpartij tegen die stroom in roeien. Maar we willen als cd&v een dam vormen tegen die extremen, zowel op links als op rechts. Ik hoop dat we de kiezer daar vandaag van hebben kunnen overtuigen."