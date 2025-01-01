Werken aan fietsoversteek in Ternat afgerond: “Fietsers en autobestuurders zien elkaar nu sneller en beter”

De vernieuwde fietsoversteek op de fietssnelweg F209 Denderleeuw–Brussel in Ternat is klaar voor gebruik. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte de kruising met de Assesteenweg overzichtelijker en veiliger voor fietsers en automobilisten.

Fietsers kunnen voortaan vlotter en veiliger de Assesteenweg oversteken. De vroegere zigzagbeweging vlak bij de spoorwegbrug is verdwenen. “De oversteek is nu rechtgetrokken en iets verder van de brug geplaatst”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daardoor zien automobilisten en fietsers elkaar sneller en beter. Ook werd de rijstrook voor auto’s plaatselijk versmald om het verkeer af te remmen.”

Tegelijk werd de aansluiting met het fietspad tussen Ternat en Eizeringen verbeterd. “Fietsers uit Ternat verlenen nu voorrang aan fietsers op de fietssnelweg vanuit Denderleeuw. Door een deel verharding weg te nemen, ontstond bovendien een overzichtelijker straatbeeld”, aldus De Coster.

