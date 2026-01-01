In een kinderopvang in Kampenhout is een baby overleden, maar van kwaad opzet is geen sprake

Baby overlijdt in kinderopvang in Kampenhout: “Geen sprake van kwaad opzet”

In een kinderopvang in Kampenhout is vorige week een baby van 4,5 maanden oud overleden. De precieze omstandigheden worden onderzocht door het parket van Halle-Vilvoorde, dat niet uitgaat van kwaad opzet. De kinderopvang blijft voorlopig wel gesloten.

Het Agentschap Opgroeien bevestigt dat vorige week een jongetje van 4,5 maanden overleden is bij een onthaalouder in Kampenhout. De baby zou onwel geworden zijn. Het Agentschap Opgroeien zegt dat de vrouw al jaren ervaring heeft als onthaalouder en bij de laatste inspectie voldeed aan alle voorwaarden. De kinderopvang blijft op vraag van de onthaalouder zelf voorlopig gesloten, iets wat ook Agentschap Opgroeien uit voorzorg doet wanneer er een onderzoek loopt.

Het parket van Halle-Vilvoorde is intussen dat onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de baby gestart. “Uit de bevindingen van de wetsdokter blijkt dat er geen sprake is van een gewelddadig incident”, klinkt het bij het parket. “Er zijn ook geen aanwijzingen die duiden op nalatigheid, verder onderzoek naar de precieze oorzaak van het overlijden is nog bezig.”

Het Agentschap Opgroeien bracht intussen ook de andere ouders en de gemeente Kampenhout op de hoogte van het overlijden van de baby in de kinderopvang. De gemeente zorgt er mee voor dat er een tijdelijke opvangplaats is voor de kinderen zolang de kinderopvang gesloten blijft.

Meest bekeken

De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek
Samenleving
Justitie

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Zeldzaam noorderlicht kleurt hemel boven onze regio:
Samenleving

Adembenemend noorderlicht kleurt hemel boven onze regio: “Tartte alle verbeelding”

Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste
Sport

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

zon 18 jan

Meer nieuws uit de regio

Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout
Samenleving

Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout voor gebouw tegen de vlakte gaat

zat 10 jan
Kampenhout kijkt uit naar 2026
Samenleving

NYE Kampenhout telt af naar 2026: “Bij de eerste editie al meteen uitverkocht”

woe 31 dec
Kampenhout Sas met zwembad
Politiek

Meerjarenplannen Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout: doorgaan op hetzelfde elan

vrij 19 dec
Kampenhout viert wielerlegende Raymond Impanis met tentoonstelling in De Krop
Sport

Kampenhout viert wielerlegende Raymond Impanis met expo in De Krop: “Ode aan ‘het bakkertje van Berg’ ”

zat 13 dec
Bergbeklimster Sofie Lenaerts leest voor in Kampenhout tijdens ‘Feest van het Boek’
Cultuur

Bergbeklimster Sofie Lenaerts leest voor in Kampenhout tijdens ‘Feest van het Boek’

zon 26 okt