Baby overlijdt in kinderopvang in Kampenhout: “Geen sprake van kwaad opzet”

Het Agentschap Opgroeien bevestigt dat vorige week een jongetje van 4,5 maanden overleden is bij een onthaalouder in Kampenhout. De baby zou onwel geworden zijn. Het Agentschap Opgroeien zegt dat de vrouw al jaren ervaring heeft als onthaalouder en bij de laatste inspectie voldeed aan alle voorwaarden. De kinderopvang blijft op vraag van de onthaalouder zelf voorlopig gesloten, iets wat ook Agentschap Opgroeien uit voorzorg doet wanneer er een onderzoek loopt.

Het parket van Halle-Vilvoorde is intussen dat onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de baby gestart. “Uit de bevindingen van de wetsdokter blijkt dat er geen sprake is van een gewelddadig incident”, klinkt het bij het parket. “Er zijn ook geen aanwijzingen die duiden op nalatigheid, verder onderzoek naar de precieze oorzaak van het overlijden is nog bezig.”

Het Agentschap Opgroeien bracht intussen ook de andere ouders en de gemeente Kampenhout op de hoogte van het overlijden van de baby in de kinderopvang. De gemeente zorgt er mee voor dat er een tijdelijke opvangplaats is voor de kinderen zolang de kinderopvang gesloten blijft.