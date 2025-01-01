Dikke Bertha is verdwenen, maar aantal flitscontroles Halle is vervijfvoudigd

In maart van dit jaar bedankte de stad Halle superflitspaal Dikke Bertha voor bewezen diensten. In de plaats kwamen bemande flitscontroles. Dat blijken er best veel te zijn. "In 2023 waren er 16 controles, vorig jaar waren het er 22 en dit jaar staat de teller al op 103," aldus burgemeester Demesmaeker.

De flitscontroles zijn dus vervijfvoudigd. En dat vertaalt zich ook in het aantal boetes. "Voor deze ploeg is verkeersveiligheid een absolute prioriteit en dat handhaven we. In 2023 werden 1.052 boetes uitgeschreven, dit jaar zijn dat er al 4.481," zegt Demesmaeker. Vooral op de Edingsesteenweg en de Vandepeereboomstraat worden heel wat boetes uitgeschreven. Mogelijk wordt dat de locatie van één van de negen trajectcontroles die het Halse stadsbestuur de komende jaren plant.