Maurine Ricour blikt vooruit op BK Duatlon: "Gewoon m'n eigen wedstrijd doen"

Voor wie duatlon een onbekende sport is legt expert ter zake Maurine Ricour nog eens haarfijn uit wat ze de komende weekends precies zal doen in Bellegem. "Bij de lange afstand is het eerst 7 kilometer lopen en dan 65 kilometer fietsen en dan nog eens 10 kilometer lopen. De week erna is het dan de korte afstand. Dat is 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen", zegt Ricour Het zijn twee totaal verschillende wedstrijden."

In 2022 wint de Beverse goud op de duatlon op de Wereldspelen in het Amerikaans Birmingham. Drie jaar en een intermezzo van twee jaar later brandt Ricour voor het BK van de ambitie. "Mijn ambitie op het BK voor beide afstanden is om het podium te halen", zegt Ricour. "Ik wil het zo goed mogelijk doen en de beste versie van mezelf tonen."

Het intermezzo van twee jaar heeft wel zijn sporen nagelaten bij de atlete. "Dat kwam dan vooral door blessureleed en de motivatie die er dan niet meer is", zegt ze. "Nu ben ik wat aan het opbouwen, maar ik heb nog niet het niveau van twee jaar geleden. Dat maakt het extra moeilijk om op het BK te staan. Er zijn verwachtingen van anderen die ik misschien niet kan waarmaken, maar ik moet gewoon mijn eigen wedstrijd doen."