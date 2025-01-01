Maurine Ricour blikt vooruit op BK Duatlon: "Gewoon m'n eigen wedstrijd doen"

Dit weekend en volgend weekend staat voor de Beverse atlete Maurine Ricour in het teken van het Belgisch kampioenschap Duatlon. Ricour wil zowel op de lange als op de korte afstand een rol van betekenis spelen.

Voor wie duatlon een onbekende sport is legt expert ter zake Maurine Ricour nog eens haarfijn uit wat ze de komende weekends precies zal doen in Bellegem. "Bij de lange afstand is het eerst 7 kilometer lopen en dan 65 kilometer fietsen en dan nog eens 10 kilometer lopen. De week erna is het dan de korte afstand. Dat is 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen", zegt Ricour Het zijn twee totaal verschillende wedstrijden."

In 2022 wint de Beverse goud op de duatlon op de Wereldspelen in het Amerikaans Birmingham. Drie jaar en een intermezzo van twee jaar later brandt Ricour voor het BK van de ambitie. "Mijn ambitie op het BK voor beide afstanden is om het podium te halen", zegt Ricour. "Ik wil het zo goed mogelijk doen en de beste versie van mezelf tonen."

Het intermezzo van twee jaar heeft wel zijn sporen nagelaten bij de atlete. "Dat kwam dan vooral door blessureleed en de motivatie die er dan niet meer is", zegt ze. "Nu ben ik wat aan het opbouwen, maar ik heb nog niet het niveau van twee jaar geleden. Dat maakt het extra moeilijk om op het BK te staan. Er zijn verwachtingen van anderen die ik misschien niet kan waarmaken, maar ik moet gewoon mijn eigen wedstrijd doen."

Meest bekeken

Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

zon 28 sep
Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Jeugd
Samenleving

Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

maa 29 sep
Het Brussels Volkstejoêter bestaat 25 jaar
Cultuur
Vlaamse Rand

25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

don 11 sep
Economie

4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

Meer nieuws uit de regio

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

woe 17 sep
Het nieuwe schoolgebouw van Ak'cent in Akrenbos in Bever
Onderwijs
Sport
Samenleving

160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

maa 1 sep
Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennvallei stelt de resultaten van het plantseizoen van vorig jaar voor
Groen
Vlaams-Brabant

Regionaal Landschap trots op vele landschapsbouwers in ​Pajottenland en Zennevallei

maa 1 sep
Sport

Bever decor van Beker van Vlaanderen kaatsen: “Rijke traditie nieuw leven inblazen”

din 19 aug
Justitie
Samenleving

Politiezone Pajottenland doet aan cyberpreventie via broodzakken: “Laat je niet in ’t zak zetten”

din 15 jul