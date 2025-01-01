Na twee jaar blessureleed kroont Maurine Ricour uit Bever zich tot Belgisch kampioen duatlon

Het is de eerste keer in haar carrière dat Ricour Belgisch kampioen wordt op de duatlon op de korte afstand. Daarbij wordt eerst 5 kilometer gelopen, daarna 20 kilometer gefietst om tot slot opnieuw 2,5 kilometer te lopen. Ricour trok met podiumambities naar het BK, maar toonde zich al snel de beste in de wedstrijd. Al in de eerste kilometers liep ze naar de leiding, en bouwde haar voorsprong stelselmatig uit. Aan de finish had ze meer dan twee minuten voorsprong op de nummer twee, de West-Vlaamse Lisa Isebaert.

De Belgische titel is een opsteker voor Ricour, die van heel ver terugkomt. “Ik was eigenlijk al zo’n twee jaar gestopt. Door aanhoudend blessureleed was de motivatie ver zoek”, vertelde ze enkele weken geleden aan Ring. “Vorige week werd ik nog ziek, maar gelukkig speelde dat geen rol tijdens de wedstrijd.” Nu duatlonseizoen afgelopen is, wil de Beverse zich de komende weken focussen op het veldlopen.