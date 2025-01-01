Regionaal Landschap trots op vele landschapsbouwers in ​Pajottenland en Zennevallei

Poelen, hoogstamboomgaarden, bouwkundig erfgoed, onthardingsprojecten,… Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gaat breed in het toekomstgericht maken van ons landschap. In 2024 zorgde dat voor 2,7 km hagen en heggen, 14 330 m² houtkanten, 12 poelen, 16 hoogstamboomgaarden, 320 solitaire bomen en knotbomen, 677 pakketten binnen de samenaankoopactie Behaag je tuin en 30 750 stuks plantgoed. De organisatie gaf vorig jaar ook 155 vormingen en educatieve activiteiten.

“Het Regionaal landschap denkt na over zaken die écht een verschil maken, er wordt ingezet op impact en realisaties die de omgeving opwaarderen. De voorgestelde resultaten van het plantseizoen zijn daar een prima voorbeeld van: ze versterken de natuur, maken de regio klimaatbestendiger en verhogen de leefkwaliteit voor iedereen. Als provincie blijven we een stuwende kracht voor deze initiatieven en kijken we uit naar het volgende zaadje dat geplant wordt,” aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu en Erfgoed.

Landschapsbouwers

“We zijn bijzonder trots op de resultaten van vorig jaar en hebben ook dit najaar heel wat projecten op de planning staan. Dat doen we uiteraard niet alleen. We kunnen rekenen op heel wat enthousiaste landschapsbouwers die door ons begeleid werden. Dankzij de nieuwe infobordjes ‘Hier woont een landschapsbouwer’ kun je trouwens projecten in de regio herkennen én je laten inspireren,” legt Véronique De Buyst, ondervoorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei uit. De infobordjes zetten de acties in de kijker en moeten anderen inspireren.

“Het doet deugd om te zien hoe betrokken tal van inwoners zijn bij het landschap. Mensen zijn daar echt fier op en dragen er graag hun steentje aan bij met een terreininrichting. Ik ben zelf ook fier op de samenwerking en het team van het regionaal landschap. We hebben een tevredenheidsbevraging gedaan over onze terreinprojecten van de voorbije drie jaar. Blijkt dat we een score van 9 op 10 krijgen, dat doet deugd," zegt Alwin Loeckx, directeur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.