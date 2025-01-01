160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen
Voor de leerlingen van basisschool Ak'Cent in Bever is de eerste dag van het nieuwe schooljaar bijzonder spannend. Ze nemen vandaag hun intrek in een gloednieuw schoolgebouw. De oude gebouwen ruimden plaats voor een open en duurzaam nieuwbouwproject, waarbij ook het gemeenschapsleven binnenkort een rol in toebedeeld krijgt. Het hele project is goed voor een investering van 5 miljoen euro.
Door de werkzaamheden aan het nieuwe schoolgebouw werden de 160 leerlingen van Ak'Cent de voorbije twee jaren opgesplitst op twee locaties: in het centrum van Bever en in een ander gebouw in Akrenbos. Eén jaar na de eerstesteenlegging is het gloednieuwe gebouw nu helemaal gebruiksklaar. Vrijdag was er al een openklasdag zodat de leerlingen kennis konden maken met hun nieuwe stekje, vandaag is Akrenbos 133 opnieuw helemaal hun thuis. Vanaf volgend jaar delen ze daar de sporthal met de lokale clubs in Bever.