160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

Door de werkzaamheden aan het nieuwe schoolgebouw werden de 160 leerlingen van Ak'Cent de voorbije twee jaren opgesplitst op twee locaties: in het centrum van Bever en in een ander gebouw in Akrenbos. Eén jaar na de eerstesteenlegging is het gloednieuwe gebouw nu helemaal gebruiksklaar. Vrijdag was er al een openklasdag zodat de leerlingen kennis konden maken met hun nieuwe stekje, vandaag is Akrenbos 133 opnieuw helemaal hun thuis. Vanaf volgend jaar delen ze daar de sporthal met de lokale clubs in Bever.