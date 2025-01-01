Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

Een hele dag trekken de dertig bezoekers door het Pajottenland om te ontdekken hoe hier aan het plattelandsbeleid gewerkt wordt. Ze worden geïnformeerd over tal van projecten. Vooral de manier waarop er in het Pajottenland wordt samengewerkt, wekt bewondering bij de Roemenen. “Ik heb geleerd hoe de overheden, de gemeenten, samenwerken met de lokale organisaties en wat jullie hier doen voor het platteland en de mensen. Dat is geweldig en dat is een groot voorbeeld voor ons in Roemenië”, aldus Cristina Coman.

Twee jaar geleden kwam een delegatie Polen langs om de Hoppinpunten te bekijken. Binnenkort zijn de Denen aan de beurt. Zo blijft het Pajottenland een voorbeeld voor andere landen. “Het mobiel wandelpad in Lennik inspireerde de delegatie op vlak van sociale inclusie. Ze benadrukten hoe mooi het is dat iemand met een rolstoel een toegankelijk wandelpad heeft en kan genieten van de natuur. Dat idee gingen ze meenemen. Dat zijn zo van die kleine dingen in het Pajottenland het verschil maken”, aldus Robrecht Geeroms, coördinator bij Pajottenland+.