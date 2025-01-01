Merchtemse Steltenlopers naar New Dehli: "Als deel van Belgisch cultureel erfgoed"

A Celebration of Belgian and Indian Heritage, een feest van Belgische en Indische cultuur, daar mogen de Koninklijke Mechtemse Steltenlopers niet ontbreken, vindt ook de Belgische ambassade in India. "Een kleine groep is afgereisd naar New Dehli", zegt voorzitter Roger Daelemans. "Ze gaan er optreden op de grootste receptie van het jaar, de Koningsdagreceptie, die gaat dit jaar nog grootser zijn dan anders."

Steltenlopen doen ze in en rond Merchtem al sinds de Middeleeuwen en is immaterieel Vlaams erfgoed. De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem bestaan al tachtig jaar en zijn wereldvermaard, staat te lezen op de website van Immaterieel erfgied in Vlaanderen, met optredens van de Verenigde Staten tot Vietnam.

Aan dat lijstje mogen de steltenlopers dus ook India toevoegen. "Hopelijk kunnen we daar heel wat contacten leggen om ooit met onze ganse groep naar daar te gaan", zegt voorzitter Daelemens.