Parkeertarieven gaan met 25 procent omhoog in Vilvoorde
Parkeren kwart duurder in Vilvoorde: “Blijft laag in vergelijking met gelijkaardige steden”

De parkeertarieven in Vilvoorde worden binnenkort 25 procent duurder voor inwoners en bezoekers. Dat blijkt uit het nieuwe retributiereglement op parkeren dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De forse tariefverhoging leidt tot scherpe kritiek van de oppositie. PVDA verwijt het stadsbestuur hypocrisie omdat burgemeester en schepenen wel gratis kunnen blijven parkeren in het centrum.

PVDA-fractievoorzitter Sander Vandecapelle stelt vast dat alle parkeertarieven in 2026 met 25 procent stijgen. Zowel straatparkeren als bewonerskaarten worden duurder. De eerste bewonerskaart gaat van 20 naar 25 euro, de tweede van 100 naar 125 euro. “Voor gezinnen die twee wagens nodig hebben om te gaan werken, betekent dat opnieuw een extra kost van 30 euro per jaar”, zegt Vandecapelle. “Na duurdere vuilniszakken en hogere kosten voor schoolopvang blijft het stadsbestuur geld zoeken bij de inwoners.”

Tegelijk behouden burgemeester en schepenen een parkeerkaart die hen toelaat gratis te parkeren in het centrum, betaald met stedelijke middelen. “Inwoners betalen steeds meer voor dezelfde parkeerplaatsen, terwijl het stadscollege kosteloos parkeert”, zegt Vandecapelle. “Dat is moeilijk anders te lezen dan twee maten en twee gewichten. Wie de prijzen verhoogt voor de bevolking, maar zichzelf vrijstelt, verliest elke geloofwaardigheid.”

De PVDA hekelt ook andere bepalingen in het nieuwe parkeerreglement. Zo wordt de private concessiehouder vrijgesteld van verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het correct functioneren van de betaalautomaten. “Als een parkeerautomaat niet werkt, moeten gebruikers verplicht betalen via app of sms, inclusief bijkomende transactiekosten. Technische problemen worden zo doorgeschoven naar de burger, terwijl de winst bij de private uitbater blijft”, klinkt het.

“Parkeertarieven blijven laag”

Schepen van Mobiliteit Didier Cortois (Open VLD CD&V) verdedigt de beslissing. “Onze parkeertarieven blijven, ondanks de stijging, bijzonder laag in vergelijking met gelijkaardige steden en zijn gewoon ‘marktconform’,” zegt hij. “Vroeger werden alle tarieven, inclusief parkeertarieven, eens in de zes jaar in één keer aangepast, wat resulteert in aanzienlijke percentageverhogingen. Voortaan zullen deze jaarlijks worden geïndexeerd. Dit is bedoeld om grote prijsschokken te vermijden en meer logica in de aanpassingen te brengen.” “Wat de automaten betreft: er zijn nieuwe automaten geïnstalleerd door parkeerbedrijf Indigo. Het is uitzonderlijk dat deze nog steeds betalingen via kaart of contant geld accepteren. Betaling via SMS wordt ook als een correctere methode beschouwd, aangezien men per minuut betaalt, in tegenstelling tot automaatbetalingen waarbij men geld kan verliezen als men vroeger vertrekt.

"Gratis parkeerregeling nog nooit gebruikt"

Wat de gratis parkeerkaarten betreft, wijst burgemeester Jo De Ro (Open VLD CD&V) erop dat die regeling al langer bestaat. “Die regeling bestaat al sinds mijn eerste legislatuur, tussen 2012 en 2018. Ik heb ze in tien jaar tijd echter nog nooit gebruikt, en dat geldt ook voor verschillende schepenen.”

