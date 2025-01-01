Albanese drugsbende met cannabisplantage in Vilvoorde kent straf

Winkel met Albanese specialiteiten

Het onderzoek ging in oktober 2023 van start toen de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven informatie kreeg over cannabisplantages in de regio. Speurders richtten hun pijlen op twee broers en hun neef, die aan het hoofd van de criminele organisatie stonden. De drie mannen hadden cannabisplantages opgezet in een verlaten sushirestaurant in Laken en twee panden in Heverlee en Vilvoorde. Na maandenlang onderzoek kon de politie in totaal tien verdachten identificeren. Het ging vooral om Albanezen die waren ingehuurd voor de dagelijkse werkzaamheden op de cannabisplantages. Bij huiszoekingen in maart en juni 2024 werden de plantages opgerold, evenals een plantage in opbouw in de Mechelse deelgemeente Muizen.

De twee Albanese broers en hun neef werden vrijdag veroordeeld tot effectieve celstraffen van vijf en zes jaar. Hun advocaten hadden tevergeefs gepleit om een straf met uitstel. “Mijn cliënt heeft een winkel met Albanese specialiteiten, die goed draait”, klonk het. “Hij is op het goeie pand. Hem nu naar de cel sturen, zou dat allemaal tenietdoen.

Meer dan 2,6 miljoen euro winst

Zes landgenoten van de drie kopstukken, die op de plantages hadden gewerkt, kregen celstraffen van 36 maanden of 4 jaar opgelegd, telkens gekoppeld aan een uitstel voor de helft van de straf. De tiende beklaagde werd veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij had als stroman een pand gehuurd voor de drugsbende. Volgens zijn advocaat had de man delen van het pand onderverhuurd en was hij niet op de hoogte van de drugsteelt. De rechtbank hechtte daar echter geen geloof aan.

Volgens de rechtbank maakte de drugsbende meer dan 2,6 miljoen euro winst met de kweek en verkoop van cannabis. Dat geld wordt nu verbeurd verklaard.