Motorrijder komt om het leven bij ongeval in Machelen

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. "Uit de eerste bevindingen blijkt dat de vermoedelijke oorzaak van het ongeval zou liggen aan de spoorvorming op de rijbaan door het natte wegdek in combinatie met de groeven van het bandprofiel die mogelijks aan de lage kant zouden geweest zijn", zegt parketwoordvoerster Ingrid Moriau. "Verder onderzoek moet dit bevestigen."