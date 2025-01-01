Sminate wil af van contract met privéfirma: “Blij dat verdienmodel trajectcontroles ter discussie staat”

Voor de realisatie van trajectcontroles en de verwerking van de boetes, doet Londerzeel vandaag beroep op intercommunale Haviland en het privébedrijf TAAS. Die laatste licht onder vuur sinds de uitspraak van een politierechter in Vilvoorde. “Haviland rekent een kostprijs van 14 euro en de gemeente betaalt 24 euro per boete aan TAAS, dat de camera’s exploiteert. De resterende euro’s volstaan dan volgens mij niet voor het werk dat de politie nog heeft met de verwerking van de gegevens”, hekelde gemeenteraadslid Bart Van Doren vorig jaar vanuit de oppositie.

Nu N-VA opnieuw aan de knoppen zit in Londerzeel, wil burgemeester Nadia Sminate af van wat ze een wurgcontract noemt. “Ik ben blij dat het verdienmodel ter discussie staat”, klinkt Sminate in Het Laatste Nieuws. “De trajectcontroles hebben effect, met het geld van de boetes is de schoolomgeving veiliger gemaakt. Net daarom vind ik niet dat een deel van de boetes naar een privéfirma moet gaan. Verkeersveiligheid moet een kerntaak van de overheid blijven.”

De vorige burgemeester van Londerzeel, Conny Moons, zei eerder al dat het contract opzeggen geen evidentie is omdat de hele politiezone KLM op dezelfde manier werkt en dus ook Kapelle-op-den-Bos en Meise hun manier van werken moeten veranderen. “Bovendien zou het ons meer schade kunnen berokkenen door uitstapclausules en dergelijke dan dat het winst zou opleveren voor onze gemeente”, klonk het zo’n anderhalf jaar geleden bij Moons.

Ook Sminate beseft dat het moeilijk wordt. “Een contract is een contract, dus ik vrees dat we nog zes tot zeven jaar op deze manier moeten werken. De trajectcontroles verlopen digitaal en volautomatisch, waardoor je ook geen vergaderingen of evaluaties hebt waar je contracten kan heronderhandelen. Je hebt er als gemeente geen werk aan, maar met alle respect voor ondernemers, wij als burgemeesters moeten toch geen economisch model steunen?”, aldus Sminate in Het Laatste Nieuws.