Meise stelt beslissing herinrichting Nieuwelaan uit na 204 bezwaarschriften: "Niet over één nacht ijs gaan"

De gemeente Meise stelt de beslissing over de gedeeltelijke herinrichting van de Nieuwelaan tijdelijk uit. Het openbaar onderzoek daarvoor is afgerond en de gemeente ontving 204 bezwaarschriften. "We willen niet over één nacht ijs gaan en zullen uiteraard rekening houden met de stem van de burgers. Het departement Omgeving heeft op onze vraag uitstel gegeven", klinkt het bij het gemeentebestuur.