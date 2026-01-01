Dries Van Langenhove definitief veroordeeld in zaak-Schild & Vrienden

De oprichter van de extreemrechtse beweging Schild & Vrienden werd in juni vorig jaar door het hof van beroep van Gent veroordeeld voor inbreuken op de racisme- en negationismewet. Hij kreeg 1 jaar cel met uitstel en een geldboete van 1.600 euro, een lichtere straf dan in eerste aanleg. Dries Van Langenhove tekende cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling, net als vier andere veroordeelden in het dossier. Maar het Hof van Cassatie ziet geen redenen om het arrest te verbreken.

Volgens de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie had het hof van beroep in het arrest wel geantwoord op de vragen die de verdediging van Van Langenhove had opgeworpen in de neergelegde conclusies. “Het middel is niet ontvankelijk door gebrek aan belang en dient te worden verworpen”, luidde het advies van de advocaat-generaal. Het Hof van Cassatie volgde die redenering en verwierp de voorziening van Van Langenhove, net als de cassatieberoepen van de vier andere veroordeelden.

Met het arrest van het Hof van Cassatie komt er nu definitief een einde aan het proces rond Schild & Vrienden. Van Langenhove kan wel nog naar het Europees Hof trekken.