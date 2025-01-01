Openbaar onderzoek naar groot infrastructuurproject Brussels Airport en eerste voorbereidende werken gestart

Inwoners van de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen en Kortenberg kunnen nog tot en met 5 oktober de vergunningsaanvraag voor Hub 3.0 inkijken en opmerkingen toevoegen. Op donderdag 11 september wordt ook een digitale infosessie rond het uitbreidingsproject georganiseerd. Hub 3.0' omvat onder andere een uitbreiding van de vertrek- en aankomsthal, de bouw van een nieuwe intermodale hub, een hotel en een groene boulevard. Uitbater Brussels Airport Company wil Hub 3.0 over zeven jaar af hebben.

De nieuwe drop-off waar de voorbereidende werken nu al zijn gestart, is een eerste fase van Hub 3.0 en alvast zo ontworpen dat ze mee kan groeien met het stijgende aantal passagiers van de komende jaren. In de beginfase van de werken wordt een aftakking aangelegd van de A201, die de Ring rond Brussel verbindt met de luchthaven. Die afrit zal het verkeer rechtstreeks naar de toekomstige drop-off leiden, gescheiden van het andere verkeer, wat zorgt voor een vlottere doorstroom. Vervolgens verbindt een brug deze toegangsweg rechtstreeks met de nieuwe drop-off, achter het Sheraton Hotel op het niveau van de terminal. De nieuwe zone wordt ook ingericht met planten en zitbanken.