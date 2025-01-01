100 jaar oude Les Eleveurs roept bescherming tegen schuldeisers in door langdurige werken voor de deur

Sinds de werken aan de Bospoortbrug vorig jaar van start gingen, ziet Les Eleveurs het aantal klanten afnemen. "Elke maand zitten we tienduizenden euro onder het bedrag dat we willen omzetten," licht zaakvoerder Julian Staar toe. "Daarom hebben we de GRP aangevraagd, de gerechtelijke reorganisatieprocedure." Die procedure beschermt Les Eleveurs tijdelijk tegen schuldeisers. Maar intussen moet de zaak wel blijven draaien. Julian probeert de verliezen dan ook te beperken. "We besparen op personeelskosten en dat vind ik persoonlijk heel moeilijk. Ik nam de zaak nog maar een jaar geleden over en beloofde iedereen aan boord te houden." Verder begint de ondernemer ook een soort van loyalty club en wil hij via een crowdfundingscampagne de steun van de Hallenaren vragen.

De werken die de Vlaamse Waterweg uitvoert voor de komst van de nieuwe Bospoortbrug moeten in het najaar van 2026 klaar zijn. Maar dat betekent niet het einde van werken voor de deur van Les Eleveurs. Want de stad Halle begint dan met de heraanleg van de Suikerkaai en het Stationsplein. "Volgende week is er een eerste startvergadering om de aanpak te bepalen," weet schepen van Lokale Economie Mark Demesmaeker. Hij betreurt de miserie waarmee Les Eleveurs de kampen heeft, maar stelt weinig te kunnen doen. "Als stad kunnen we financieel niet tussenbeide komen. Het is aan Vlaanderen om getroffen handelaars te compenseren voor ingrijpende werken voor hun deur. We vroegen dat ook al aan de Vlaamse Waterweg, maar die houdt zich op de vlakte. Wat mij betreft, blijft Vlaanderen in dit dossier toch wel in gebreke."