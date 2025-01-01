Jaarmarkt Ruisbroek afgelast door stormweer: "Veiligheid staat voorop"

“Door de aangekondigde rukwinden tot 90 km/u, de actuele situatie op het terrein én na advies van de hulpdiensten is het helaas niet mogelijk om de jaarmarkt van vandaag veilig te laten doorgaan. De veiligheid van standhouders, bezoekers en medewerkers staat altijd voorop en daarom zien we ons genoodzaakt om de jaarmarkt af te gelasten”, laat burgemeester Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw weten.