Groot sluikstort op privé-terrein van Agentschap Wegen en Verkeer in Sint-Pieters-Leeuw opgeruimd

In een uithoek van Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met Anderlecht en Drogenbos, werd begin deze maand een gigantisch sluikstort gevonden op een voormalige stelplaats van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap is nog altijd eigendom van de terreinen, al is de hoop die snel te kunnen verkopen. Toen het sluikstort ontdekt werd, liet het Agentschap weten dat het geen nieuwe opruimbeurten zou uitvoeren: "Die zijn zinloos, want de overtreders blijven doorgaan met sluikstorten", klonk het toen.

De politie stelde een proces-verbaal op en intussen liet het Agentschap de site toch vrijmaken.