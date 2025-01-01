Groot sluikstort op privé-terrein van Agentschap Wegen en Verkeer in Sint-Pieters-Leeuw opgeruimd

Groot sluikstort op privé-terrein van Agentschap Wegen en Verkeer in Sint-Pieters-Leeuw opgeruimd

In Sint-Pieters-Leeuw is het groot sluikstort op een voormalige stelplaats van het Agentschap Wegen en Verkeer vlakbij de Ring rond Brussel opgeruimd. Tot voor kort lag het daar vol met tonnen bouwafval, meubilair, speelgoed en zelfs autostoeltjes.

In een uithoek van Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met Anderlecht en Drogenbos, werd begin deze maand een gigantisch sluikstort gevonden op een voormalige stelplaats van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap is nog altijd eigendom van de terreinen, al is de hoop die snel te kunnen verkopen. Toen het sluikstort ontdekt werd, liet het Agentschap weten dat het geen nieuwe opruimbeurten zou uitvoeren: "Die zijn zinloos, want de overtreders blijven doorgaan met sluikstorten", klonk het toen.

De politie stelde een proces-verbaal op en intussen liet het Agentschap de site toch vrijmaken.

Groot sluikstort op privé-terrein van Agentschap Wegen en Verkeer in Sint-Pieters-Leeuw opgeruimd

Meest bekeken

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

din 30 sep

Meer nieuws uit de regio

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Groen

Omwonenden redden bos aan Zuunbeek: "Oproep om bos te beschermen"

maa 29 sep
Cultuur
Samenleving
Vlaamse Rand

Derde fase Sint-Pieters-en-Pauluskerk afgerond: "Vocht sijpelde via het dak binnen"

don 25 sep
Samenleving

Jan Ruusbroeckerk in Ruisbroek zet deuren open tijdens Open Wervendag: "Honderden mensen een plek geven om elkaar te ontmoeten"

maa 22 sep
Justitie

Politiezone Zennevallei start met invoering bodycams: “Ze zorgen voor meer transparantie en veiligheid”

vrij 19 sep