Gilles Thomas

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

Meisenaar Gilles Thomas behoort tot de top van de internationale paardensport. Deze zomer schitterde hij nog op het Europees kampioenschap in Spanje. Met België won hij goud op de jumping voor landenteams en individueel pakte hij de bronzen medaille. Zijn trainingsbasis bevindt zich in Nieuwenrode in Kapelle-op-den-Bos. Daar werkt hij met toppaard Ermitage Kalone elke dag aan perfectie.

Gisteren nog werd Gilles Thomas tweede in de Global Champions Tour in Rome. Hij bleef foutloos, maar winnaar Harrie Smolders was 14 honderste sneller. Na 14 van de 16 manches kan Thomas de eindzege in de Global Champions Tour ruiken. Gilles zou zo de eerste Belg zijn sinds Ludo Philippaerts in 2006 die het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium ter wereld kan winnen. Thomas zou ook de jongste eindwinnaar ooit zijn.

Een portret van Gilles Thomas zie je in Ring Sport.

Meest bekeken

Sport

Tempo Overijse verliest kraker tegen Eendracht Aalst Lede

zon 12 okt
Volley Kruikenburg Ternat
Sport

Volley Kruikenburg Ternat genadeloos ten onder tegen Lede

maa 13 okt
De inhuldiging van Brucargo Centraal
Economie

Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

Samenleving

Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

zat 11 okt
Gilles Thomas
Sport

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

maa 13 okt

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Groen

Na Grimbergen ook doornappel gesignaleerd in Kapelle-op-den-Bos

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie
Samenleving

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

zon 5 okt
verwendag
Samenleving

Bibliotheek Meise trakteert op speelse Verwendag: “De bib is meer dan boeken”

zat 4 okt
Groen
Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand

Lieveherebeek meandert opnieuw bovengronds: "Minder kans op wateroverlast"

don 2 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

din 30 sep