Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

Gisteren nog werd Gilles Thomas tweede in de Global Champions Tour in Rome. Hij bleef foutloos, maar winnaar Harrie Smolders was 14 honderste sneller. Na 14 van de 16 manches kan Thomas de eindzege in de Global Champions Tour ruiken. Gilles zou zo de eerste Belg zijn sinds Ludo Philippaerts in 2006 die het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium ter wereld kan winnen. Thomas zou ook de jongste eindwinnaar ooit zijn.

Een portret van Gilles Thomas zie je in Ring Sport.