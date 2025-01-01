Tempo Overijse verliest kraker tegen Eendracht Aalst-Lede

In de eerste helft zijn de kansen voor de traditieclub uit de Denderstreek, Eendracht Aalst-Lede, maar het is de club uit de Druivenstreek vlak voor rust de 1-0 op het bord zet. De eer is aan Timothée Donald Mba.

Eendracht Aalst-Lede komt scherp uit de kleedkamer. De tweede helft is nog maar net begonnen wanneer Ilian Favoreel de gelijkmaker binnenkopt. Niet veel later krijgt Overijse de bal na een hoekschop niet goed weg en vindt bezoeker Joran Triest de netten. 1-2.

Tempo Overijse komt Triests doelpunt niet meer te boven. De Druivenstreekclub verliest en blijft zo op 14 punten steken. Daarmee blijft Overijse in de top vijf.