Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

Tijdens de filmvertoning werden programmamakers Bart Craps en Kris Vander Gracht gehuldigd met een Pajotse Oscar. De vertoning maakte heel wat herinneringen en gevoelens los. Na de film werd nagepraat bij een hapje en een drankje.

Een videoverslag zie je in ons nieuws!

Alle afleveringen van Tussen Velden en Verhalen zie je hier.