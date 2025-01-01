Programmamakers Kris Vander Gracht en Bart Craps tijdens de filmvertoning van 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

In gemeenschapscentrum het Koetshuis in Roosdaal werd gisterenavond de rode loper uitgerold. Dat had alles te maken met de première van de filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'. Op vraag van heel wat Pajotten werd van onze 8-delige tv-reeks een langspeelfilm gemaakt. 'Tussen Velden en Verhalen' neemt je mee op een poëtische én nuchtere reis doorheen het glooiende landschap, de tradities en de mensen die het Pajottenland kleur geven.

Tijdens de filmvertoning werden programmamakers Bart Craps en Kris Vander Gracht gehuldigd met een Pajotse Oscar. De vertoning maakte heel wat herinneringen en gevoelens los. Na de film werd nagepraat bij een hapje en een drankje.

Een videoverslag zie je in ons nieuws!

Alle afleveringen van Tussen Velden en Verhalen zie je hier.

