GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

In de inkomhal van het didactisch restaurant Norrland op GO! Campus Wemmel prijkt sinds vandaag een gloednieuwe toog en dat heeft alles te maken met een nieuw initiatief: een didactische bakkerijwinkel. De middelbare school wil de leerlingen zo realistisch mogelijk kennis laten maken met de dagelijkse werking van een bakkerijwinkel. Ze leren er niet alleen bij over productkennis of winkelorganisatie, maar doen er ook verkoops- en klantvaardigheden op die hen moeten voorbereiden op een professionele loopbaan.