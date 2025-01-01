GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"
In de inkomhal van het didactisch restaurant Norrland op GO! Campus Wemmel prijkt sinds vandaag een gloednieuwe toog en dat heeft alles te maken met een nieuw initiatief: een didactische bakkerijwinkel. De middelbare school wil de leerlingen zo realistisch mogelijk kennis laten maken met de dagelijkse werking van een bakkerijwinkel. Ze leren er niet alleen bij over productkennis of winkelorganisatie, maar doen er ook verkoops- en klantvaardigheden op die hen moeten voorbereiden op een professionele loopbaan.
De nieuwe didactische bakkerijwinkel op GO! Campus Wemmel is een win-win voor de school en de buurt. Want de leerlingen schaven er hun skills bij en buurtbewoners kunnen er brood en gebak kopen aan democratische prijzen. De bakkerij is op schooldagen open op dinsdag (12u30-14u), donderdag (12u30-15u) en vrijdag (12u30-15u). Je kan er verschillende soorten broden en gebak kopen, net zoals koekjes en pralines.