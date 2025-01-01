De bakkerijwinkel van GO! Campus Wemmel

GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

In de inkomhal van het didactisch restaurant Norrland op GO! Campus Wemmel prijkt sinds vandaag een gloednieuwe toog en dat heeft alles te maken met een nieuw initiatief: een didactische bakkerijwinkel. De middelbare school wil de leerlingen zo realistisch mogelijk kennis laten maken met de dagelijkse werking van een bakkerijwinkel. Ze leren er niet alleen bij over productkennis of winkelorganisatie, maar doen er ook verkoops- en klantvaardigheden op die hen moeten voorbereiden op een professionele loopbaan.

De nieuwe didactische bakkerijwinkel op GO! Campus Wemmel is een win-win voor de school en de buurt. Want de leerlingen schaven er hun skills bij en buurtbewoners kunnen er brood en gebak kopen aan democratische prijzen. De bakkerij is op schooldagen open op dinsdag (12u30-14u), donderdag (12u30-15u) en vrijdag (12u30-15u). Je kan er verschillende soorten broden en gebak kopen, net zoals koekjes en pralines.

Aanbod bakkerijwinkel GO! Campus Wemmel

Meest bekeken

Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

don 2 okt
Justitie
Mobiliteit

Grote controleactie aan station Vilvoorde: "Grote publieke controleacties zijn en blijven nuttig en nodig"

don 2 okt
Sport
Politiek
Vlaamse Rand

Rode sport binnenkort in Vastiau-Godeauloods: "Heel veel vraag naar padel"

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

woe 1 okt
Groen
Vlaamse Rand

Grimbergen wil versnelling hoger schakelen in ontharding: "Ook inwoners stimuleren"

don 2 okt

Meer nieuws uit de regio

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

din 30 sep
Bewoners Residentie sturen petitie naar gemeente
Samenleving

Bewoners Residentie in Wemmel sturen petitie naar gemeente: “We vragen dat overlast, vandalisme en nachtlawaai hier in het park stoppen”

don 25 sep
Cultuur

Aannemer moet werken aan beschermde muur opnieuw uitvoeren: “Verf bladerde opnieuw af”

zat 6 sep
Cultuur

Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

vrij 5 sep