Lennik haalt alle kledingcontainers weg: “Aanhoudende problemen met zwerfvuil”

De kledingcontainers in Lennik stonden op zichtbare plaatsen langs invalswegen. “Ze zaten daardoor altijd meteen vol, waarna mensen hun kleding en ander afval rondom de container achterlieten”, klinkt het. “Doordat ze zo zichtbaar langs grote invalswegen stonden, trokken ze ook inwoners van buiten de gemeentegrenzen aan. We begrijpen dat dit voor sommigen ongemak kan veroorzaken, maar we willen op deze manier de netheid in onze gemeente verbeteren.”

Inwoners kunnen met hun kleding nog altijd terecht in de kringloopwinkel, het recyclagepark of de kledingcontainer aan café De Snelle Duif. “Die is niet in beheer van de gemeente”, klinkt het. “Momenteel bekijken we de mogelijkheid om de containers op één centrale locatie terug te plaatsen, onder cameratoezicht en met een nieuwe leverancier die zal instaan voor een tijdige lediging.”