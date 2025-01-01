Lennik haalt alle kledingcontainers weg: “Aanhoudende problemen met zwerfvuil”

De gemeente Lennik heeft 11 kledingcontainers op haar grondgebied weggehaald. Het doet dat om de containers heel wat zwerfvuil aantrekken.

De kledingcontainers in Lennik stonden op zichtbare plaatsen langs invalswegen. “Ze zaten daardoor altijd meteen vol, waarna mensen hun kleding en ander afval rondom de container achterlieten”, klinkt het. “Doordat ze zo zichtbaar langs grote invalswegen stonden, trokken ze ook inwoners van buiten de gemeentegrenzen aan. We begrijpen dat dit voor sommigen ongemak kan veroorzaken, maar we willen op deze manier de netheid in onze gemeente verbeteren.”

Inwoners kunnen met hun kleding nog altijd terecht in de kringloopwinkel, het recyclagepark of de kledingcontainer aan café De Snelle Duif. “Die is niet in beheer van de gemeente”, klinkt het. “Momenteel bekijken we de mogelijkheid om de containers op één centrale locatie terug te plaatsen, onder cameratoezicht en met een nieuwe leverancier die zal instaan voor een tijdige lediging.”

Meest bekeken

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

Gilles Thomas
Sport

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

Volley Kruikenburg Ternat
Sport

Volley Kruikenburg Ternat genadeloos ten onder tegen Lede

maa 13 okt
OCMW Vilvoorde
Samenleving

Stad Vilvoorde verwacht 350 extra leefloners door beperking werkloosheidsuitkeringen

Brussels Airport
Economie

Nationale stakingsdag morgen: hinder bij vervoer en supermarkten, mogelijk ook bij scholen

Meer nieuws uit de regio

Programmamakers Kris Vander Gracht en Bart Craps tijdens de filmvertoning van 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'
Samenleving

Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

don 9 okt
Samenleving

Lennik bouwt aan een warme troostcultuur: "Brievenbus naar de hemel"

woe 8 okt
Het Kunstkabinet in het Kasteel van Gaasbeek
Cultuur

Kasteel van Gaasbeek en FeliX Art&Eco Museum krijgen plaats in nieuw Vlaams museumbeleid

maa 6 okt
Samenleving

Zonnelied- en Okkernootcliënten zijn Notenkrakken: "Ik heb zelfs geen blaren!"

don 2 okt
Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

woe 17 sep